Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер

Компания Nissan оснастила гоночный GT-R Nismo GT3, стоимость которого достигает 550 тысяч долларов, «специально спроектированным» для машины кондиционером, который охлаждает кресло и шлем гонщика (ранее на спорткаре таких функций не было). По сравнению с предыдущей версией спорткара, инженерам удалось оптимизировать распределение массы по осям и понизить центр тяжести.

Благодаря новым опорам двигатель GT-R Nismo GT3 установлен на 150 миллиметров ниже, чем раньше. В сочетании с переработанной подвеской, это положительно сказалось на управляемости и устойчивости машины. Для проверки надежности новых узлов GT-R Nismo GT3 проехал 30 тысяч километров в рамках ресурсных испытаний.

Под капотом спорткара установлен 3,8-литровым двигатель V6, который выдает 550 лошадиных сил. Мотор работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Nissan GT-R Nismo GT3 укомплектован шестипоршневыми тормозами спереди и четырехпоршневыми сзади.

Цена спорткара в Японии составляет 60 миллионов иен (34 миллиона рублей по текущему курсу). Первые машины клиенты получат в январе следующего года.