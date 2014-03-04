У рестайлингового Nissan Juke появился 218-сильный вариант

У рестайлингового Nissan Juke появился 218-сильный вариантКроссоверу Juke добавили «заряженную» модификацию Nismo RS
Обновленному кроссоверу Nissan Juke добавили «заряженную» модификацию Nismo RS, оснащенную 218-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра. Премьера версии прошла в рамках Женевского моторшоу.
Новинка предлагается с передним и полным приводом. В первом случае вседорожник комплектуется механическим самоблокирующимся дифференциалом, а во втором он заменен системой перераспределения тяги (torque vectoring). Двигатель может агрегатироваться как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором с подрулевыми лепестками, позволяющими водителю самостоятельно выбирать из восьми «виртуальных» передач.
Кроме того, «заряженный» Juke имеет перенастроенную выпускную систему и рулевое управление, более мощные тормозные механизмы (спереди диаметр дисков увеличен с 296 до 320 миллиметров, а сзади они стали вентилируемыми), модернизированные пружины и амортизаторы, а также 18-дюймовые колесные диски.
За доплату для новинки предлагаются «ковши» Recaro, ксеноновые фары, система кругового видеообзора, комплекс систем безопасности Safety Shield (слежение за мертвыми зонами, предупреждение о фронтальном столкновении).
У обычного Nissan Juke после рестайлинга появился турбодвигатель 1.2, который заменил 117-сильный «атмосферник» 1.6, люк в крыше, новая светотехника и расширенные варианты оснащения. До России модель доберется осенью.