У рестайлингового Nissan Juke появился 218-сильный вариант

Новинка предлагается с передним и полным приводом. В первом случае вседорожник комплектуется механическим самоблокирующимся дифференциалом, а во втором он заменен системой перераспределения тяги (torque vectoring). Двигатель может агрегатироваться как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором с подрулевыми лепестками, позволяющими водителю самостоятельно выбирать из восьми «виртуальных» передач.