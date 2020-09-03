Nissan усовершенствовал технологию изготовления деталей из карбона

В сущности, Nissan лишь улучшил уже существующую технологию C-RTM (Compression Resin Transfer Molding или подача смолы под давлением в форму с последующим сжатием). Её суть заключается в следующем: преформу помещают в специальный пресс, оставляя небольшой зазор, и под давление подают связующее вещество. Оно заполняет всё пространство, пресс полностью сжимается и на выходе получает готовая к последующей обработке деталь.
Ниссан оптимизировал распределение полиэфирной смолы и улучшил ее проницаемость в заготовку. Для этого использовали встроенные в пресс температурные датчики и прозрачные панели. Полученные данные загрузили в компьютерную симуляцию, которая позволила определить, где и как расположить желобки для жидкости. В результате внесенных изменений процесс формовки сократился с десяти до двух минут, а время разработки — вдвое.
У технологии C-RTM, помимо скорости, есть и другие преимущества. Во-первых, безотходное производство, во-вторых, фиксированное время изготовления детали, не зависящее от её размера, в-третьих, получение формы, максимально близкой к окончательной.
А чуть раньше, осенью 2019 года, Nissan показал технологию формования кузовных панелей без штампов. Их роль выполняют установленные друг напротив друга манипуляторы с высокоточной программой управления. Они синхронно надавливают на металлический лист с двух сторон, изгибая и вытягивая отдельные его участки, как это делает штамп.