Nissan усовершенствовал технологию изготовления деталей из карбона

Ниссан оптимизировал распределение полиэфирной смолы и улучшил ее проницаемость в заготовку. Для этого использовали встроенные в пресс температурные датчики и прозрачные панели. Полученные данные загрузили в компьютерную симуляцию, которая позволила определить, где и как расположить желобки для жидкости. В результате внесенных изменений процесс формовки сократился с десяти до двух минут, а время разработки — вдвое.