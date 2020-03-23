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10:17

Nissan уволит три тысячи рабочих из-за приостановки производства

Предприятия Nissan в Испании не работают с середины марта из-за пандемии коронавируса

© Nissan
Лиза Будрина
Компания Nissan намерена сократить три тысячи сотрудников испанских заводов, сообщает Nikkei. Конвейеры предприятий ранее были остановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванными ей нарушениями в цепочках поставок комплектующих.

В частности, завод Nissan в Барселоне простаивает с 13 марта, а также временно прекращено производство автомобилей на предприятии в британском Сандерленде. В Испании по итогам прошлого года было собрано 65 тысяч машин бренда, а в Великобритании – 346 тысяч. Что же касается российского завода компании, который находится в Санкт-Петербурге, то он пока работает в штатном режиме.

Еще в феврале Nissan предупредил об остановке производства автомобилей по всему миру в связи с глобальной нехваткой комплектующих, которые поставлялись из Китая. Тогда речь шла о широком спектре деталей — от тормозных дисков до датчиков климатических систем. Помимо упомянутых заводов в Испании, Великобритании и России, у Nissan имеются предприятия в Японии, США, Мексике и Малайзии.

В течение марта работу приостановили большинство автомобильных заводов в Европе – к такой мере прибегли Ford, Fiat, Renault, Volkswagen, PSA и другие. Российские предприятия продолжают выпуск машин, в том числе и «АвтоВАЗ», один из сотрудников которого ранее заразился коронавирусом.

Источник: Nikkei