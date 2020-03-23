Nissan уволит три тысячи рабочих из-за приостановки производства

В частности, завод Nissan в Барселоне простаивает с 13 марта, а также временно прекращено производство автомобилей на предприятии в британском Сандерленде. В Испании по итогам прошлого года было собрано 65 тысяч машин бренда, а в Великобритании – 346 тысяч. Что же касается российского завода компании, который находится в Санкт-Петербурге, то он пока работает в штатном режиме.

Еще в феврале Nissan предупредил об остановке производства автомобилей по всему миру в связи с глобальной нехваткой комплектующих, которые поставлялись из Китая. Тогда речь шла о широком спектре деталей — от тормозных дисков до датчиков климатических систем. Помимо упомянутых заводов в Испании, Великобритании и России, у Nissan имеются предприятия в Японии, США, Мексике и Малайзии.