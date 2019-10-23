СМИ: Nissan хочет закрыть бренд Datsun

«Под нож» пойдут невостребованные модели, которые плохо продаются – например, возможно прекращение выпуска пикапа Titan либо его версии. Однако наибольший удар примет на себя именно Datsun, который представлен в развивающихся странах – Индии, Индонезии, Непале, Малайзии, а также в России, Белоруссии и Казахстане.

По информации источника агентства, производственные мощности могут быть сокращены на любом из рынков, кроме китайского. Другой собеседник издания сообщил, что у Nissan нет планов относительно полного закрытия завода и ухода с рынка в той или иной стране.