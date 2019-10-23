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18:03

СМИ: Nissan хочет закрыть бренд Datsun

Стало известно о возможном уходе марки с рынка

Datsun mi-DO
Компания Nissan рассматривает возможность сокращения своего присутствия на незначительных рынках, что предусматривает закрытие бренда Datsun, выяснил Reuters. В настоящее время в ряде стран под этой маркой продаются бюджетные автомобили, в том числе и в России.

«Под нож» пойдут невостребованные модели, которые плохо продаются – например, возможно прекращение выпуска пикапа Titan либо его версии. Однако наибольший удар примет на себя именно Datsun, который представлен в развивающихся странах Индии, Индонезии, Непале, Малайзии, а также в России, Белоруссии и Казахстане.

По информации источника агентства, производственные мощности могут быть сокращены на любом из рынков, кроме китайского. Другой собеседник издания сообщил, что у Nissan нет планов относительно полного закрытия завода и ухода с рынка в той или иной стране.

Datsun on-DO для российского рынка

В самой компании пока не прокомментировали судьбу Datsun. Ожидается, что автопроизводитель объявит о своих дальнейших действиях до конца этого месяца, когда будут уточнены все аспекты плана.

На сегодняшний день автомобили Datsun для российского рынка собирают на мощностях «АвтоВАЗа» на вазовской платформе: с конвейера сходят седан on-DO (от 490 000 рублей) и хэтчбек mi-DO (от 555 000 рублей). По собственной информации «Мотора», с января по сентябрь текущего года в стране было продано более 16,5 тысяч машин марки, в том числе 14,3 тысячи on-DO и 2,2 тысячи mi-DO.

Источник: Reuters