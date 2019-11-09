Nissan потроллил Франкфуртский автосалон. Но вышло не очень

Nissan Juke со сменой поколения стал легче, вместительнее, увеличился в размерах, получил расширенный набор оборудования и новый мотор. Кроссовер «перебрался» на платформу CMF-B, на которой построены европейские Renault Clio и Captur, а также обзавелся новым «лицом», не потеряв при этом в узнаваемости.