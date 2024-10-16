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Опубликовано 16 октября 2024, 17:05
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Nissan представил внедорожный концепт Frontier Trailgater для отдыха на природе

Автомобиль оснащен двумя телевизорами, холодильником и грилем
Nissan представил необычный концепт-кар Frontier Trailgater для отдыха на природе. Это внедорожный пикап, трансформирующийся в передвижной кемпинг. Проект, разработанный совместно с Music City Trucks и Nismo Off-Road, представляет собой уникальное сочетание мощного внедорожника и комфортабельного пространства для отдыха, оснащенного инновационными технологиями и многочисленными аксессуарами для комфортного времяпрепровождения вдали от цивилизации.
Nissan представил внедорожный концепт Frontier Trailgater для отдыха на природе
© Nissan
Анастасия Мельник

Концепт-кар Nissan Frontier Trailgater создан на базе обновлённого Frontier в версии Pro-4X. Пикап получил обширный пакет доработок, включающий в себя увеличенный дорожный просвет, модернизированную подвеску с коваными верхними рычагами, новые амортизаторы и пружины. Дополнительно установлены выхлопная система с выводом за кабину, крытый багажник, дополнительные фары, а также 17-дюймовые колеса с возможностью установки бэдлоков.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Nissan

Ключевой особенностью Project Trailgater является его функциональность в качестве мобильного кемпинга. Грузовой отсек оснащен уникальной системой для путешествий, включающей два 43-дюймовых телевизора, аудиосистему, ящики Decked со встроенным пропановым грилем и холодильником Dometic. В салоне изменена конструкция заднего сиденья, которое теперь представляет собой специальную решетку, позволяющую создать ровную поверхность пола. Под ней размещены литий-ионная аккумуляторная батарея, мини-холодильник и комплект оборудования Starlink для доступа к интернету даже в самых удаленных местах.

В комплектацию также входит солнечная панель мощностью 180 ватт и оборудованная кухня с раковиной. Базовая модель Nissan Frontier комплектуется «атмосферником» V6 3.8 мощностью 314 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента, работающим в паре с девятидиапазонным автоматом. Привод полный.

В середине августа Nissan представил на китайском рынке внедорожную версию Pathfinder для путешествий. Локализованная модель обзавелась грязевыми шинами, силовым багажником со встроенным навесом на крыше, выдвижными ящиками в багажнике и другими атрибутами для пикника. В салоне предусмотрен матрас для организации спального места.

Источник:Nissan
Автор:Анастасия Мельник
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