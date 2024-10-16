Nissan представил внедорожный концепт Frontier Trailgater для отдыха на природе

Ключевой особенностью Project Trailgater является его функциональность в качестве мобильного кемпинга. Грузовой отсек оснащен уникальной системой для путешествий, включающей два 43-дюймовых телевизора, аудиосистему, ящики Decked со встроенным пропановым грилем и холодильником Dometic. В салоне изменена конструкция заднего сиденья, которое теперь представляет собой специальную решетку, позволяющую создать ровную поверхность пола. Под ней размещены литий-ионная аккумуляторная батарея, мини-холодильник и комплект оборудования Starlink для доступа к интернету даже в самых удаленных местах.

В комплектацию также входит солнечная панель мощностью 180 ватт и оборудованная кухня с раковиной. Базовая модель Nissan Frontier комплектуется «атмосферником» V6 3.8 мощностью 314 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента, работающим в паре с девятидиапазонным автоматом. Привод полный.