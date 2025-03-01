Nissan попрощался с суперкаром GT-R: прием заказов завершен

Nissan попрощался с суперкаром GT-R: прием заказов завершенЛегендарная модель исчезла из конфигураторов во всех странах
Nissan GT-R давно устарел: в Австралию и Новую Зеландию суперкары прекратили поставлять в октябре 2021 года, в Европу и Великобританию — в марте 2022 года. В обоих случаях преждевременная отставка стала следствием несоответствия нормативным требованиям по экологии, безопасности или шуму. Производство версий для США завершили прошлой осенью, причём под конец жизненного цикла были доступны только спецверсиии T-Spec Takumi и Skyline.
С 2007 года Nissan GT-R пережил три рестайлинга в 2010, 2016 и 2023 годах. Однако техника была неизменна все эти годы: с «битурбошестёркой» объёмом 3,8 литра сочетался 6-ступенчатый преселективный «робот» и система полного привода. Мощность суперкара выросла с 480 до 608 лошадиных сил, а с тюнингом японские купе без проблем развивали более 1000 лошадиных сил.
Финансовое состояние Nissan оставляет желать лучшего, поэтому будущее GT-R туманно. По слухам, суперкар ждёт электрификация и перевод на твердотельные батареи, но вице-президент марки признаёт, что пока необходимых технологий для реализации плана нет.