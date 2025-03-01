Nissan попрощался с суперкаром GT-R: прием заказов завершен

Легендарная модель исчезла из конфигураторов во всех странах

Nissan попрощался с суперкаром GT-R: прием заказов завершен. Автопроизводитель подтвердил отставку культового купе и поблагодарил всех клиентов за поддержку с момента дебюта в 2007 году. Последним рынком для Nissan GT-R стала Япония: заказы на суперкар на внутреннем рынке принимали до 28 февраля, а теперь фабрика обработает заявки и выпустит положенное количество автомобилей. «Прощальные» спецверсии представили ещё в прошлом году.