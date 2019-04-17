Nissan сделал к 50-летию GT-R уникальный суперкар (и еще два очень быстрых купе)

Кузов юбилейного Nissan GT-R выкрашен в исторический синий цвет Bayside (Wangan) Blue, который использовался на модели R34. Его дополняют гоночные полосы белого цвета. Среди других доступных сочетаний: перламутровый белый с красными полосами и серебристый с белыми. Салон спорткара выполнен преимущественно в сером цвете. У него особенный руль, отделка рычага коробки передач, потолок и солнцезащитные козырьки затянуты в алькантару.
Базовый 3,8-литровый V6 (573 силы и 633 Нм) оборудовали новыми турбонагнетателями, которые улучшили отклик двигателя на низких оборотах, а также выпускными коллекторами, разработанными с применением гоночных технологий. Шестиступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями переписали программу управления, и теперь он агрессивнее переключается на пониженную передачу и более эффективно адаптируется к характеру вождения.
В списке оснащения Nissan GR-R появился титановый глушитель с титановыми выхлопными парубками и синими насадками, перенастроенная адаптивная подвеска, рулевое управление, а также новый усилитель тормозов.
Еще одной новинкой стал обновленный трековый вариант GT-R Track Edition с турбонагнетателями, как у гоночной машины серии GT3, опциональной углепластиковой крышей и карбон-керамическими тормозами Brembo. На нем «шестерка» выдает 608 лошадиных сил и 652 Нм момента.
Кроме того, обновился и самый экстремальный вариант спорктара — GT-R Nismo. Новинка получила облегченные на 10,5 килограмма внешние панели из карбона, аэродинамические элементы в стиле гоночных GT-R, 20-дюймовые колеса RAYS из кованого алюминия. Двигатель — такой же, как на GT-R Track Edition.
В России цены на GT-R начинаются от 7 626 000 рублей.