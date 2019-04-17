Nissan сделал к 50-летию GT-R уникальный суперкар (и еще два очень быстрых купе)

Кроме того, обновился и самый экстремальный вариант спорктара — GT-R Nismo. Новинка получила облегченные на 10,5 килограмма внешние панели из карбона, аэродинамические элементы в стиле гоночных GT-R, 20-дюймовые колеса RAYS из кованого алюминия. Двигатель — такой же, как на GT-R Track Edition.

В России цены на GT-R начинаются от 7 626 000 рублей.