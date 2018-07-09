Nissan GT-R от Italdesign оценили в шесть раз дороже обычного

Компания Nissan рассматривает возможность запуска в мелкосерийное производство суперкара GT-R50, построенного в честь 50-летия модели GT-R и итальянского ателье Italdesign. По предварительной информации, начальная цена купе может составить 900 тысяч евро (66,6 миллиона рублей). При этом цена на GT-R Nismo, который взяли за основу GT-R50, начинается от 175 490 долларов (11 миллионов рублей).

От машины-донора юбилейный Nissan GT-R50 отличается полностью переработанным дизайном экстерьера: у купе новые кузовные панели, светотехника и активное заднее антикрыло. При этом уникальный суперкар шире и длиннее исходника.

Под капотом GT-R50 установлен 3,8-литровый твин-турбо двигатель V6, отдача которого увеличена с 600 (637 Нм) до 720 сил (780 Нм). Агрегат укомплектовали двумя турбонагнетателями от гоночных машин класса GT3, высокопроизводительными топливными и масляными форсунками, а также улучшенной системой зажигания, впуска и выпуска.

Помимо этого, купе получило усиленную шестиступенчатую роботизированную коробку передач и электронноуправляемые амортизаторы Bilstein.

Динамические характеристики Nissan GT-R50, который дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде, пока не сообщаются. Обычному GT-R Nismo на разгон до «сотни» требуется 2,6 секунды. Максимальная скорость спорткара составляет 320 километров в час.