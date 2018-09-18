Nissan превратил пикап Navara в экстремальный внедорожник

Похожий концепт-кар, но на базе североамериканской модели Titan, Nissan показал в 2016 году. Прототип, над которым работали сотрудники американского дизайн-бюро «Ниссана», получил название Titan Warrior и должен был отразить образ древнегреческого воина.

Позднее японский производитель представил версию пикапа Titan для экстремальных путешествий, а также в виде передвижного дома для серферов.