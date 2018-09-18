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17:15

Nissan превратил пикап Navara в экстремальный внедорожник

На выставке коммерческого транспорта а Ганновере марка представит экстремальный шоу-кар

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Компания Nissan опубликовала изображение нового концепт-кара, дебют которого состоится на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Новинка представляет собой экстремальный вариант пикапа Navara с защитными накладками из некрашеного пластика и увеличенным дорожным просветом.

Никаких подробностей о шоу-каре не сообщается. На рендере можно рассмотреть четрырехсекционную головную оптику, дополнительный блок освещения на крыше, дуги в грузовой платформе и внедорожный прицеп, оснащенный выдвижными упорами. Прототип может быть как дизайн-проектом, так и предвестником особой модификации «Навары» для любителей активного отдыха.

Nissan Titan Warrior

Похожий концепт-кар, но на базе североамериканской модели Titan, Nissan показал в 2016 году. Прототип, над которым работали сотрудники американского дизайн-бюро «Ниссана», получил название Titan Warrior и должен был отразить образ древнегреческого воина.

Позднее японский производитель представил версию пикапа Titan для экстремальных путешествий, а также в виде передвижного дома для серферов.

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