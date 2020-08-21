В пустыне нашли груз запчастей для гоночных Ниссанов, забытый на 30 лет

Самая заметная находка — это набор аэродинамического оперения для гоночного купе Nissan 300 ZX, выступавшего в американской серии IMSA в 1989-1994 годах. Причём это не рядовой автомобиль, а машина заводской гоночной команды Nissan.
Предыстория находки такова: в конце 80-х ради маркетинговой поддержки нового спорткара 300 ZX фирма Nissan заключила контракт с калифорнийской командой Clayton Cunningham Racing. Она должна была разработать и построить гоночное купе для категории GTO популярного кольцевого чемпионата IMSA. В этом классе ездили специально построенные «силуэты» — машины на пространственной раме, внешне напоминающие серийный автомобиль.
Вот что вышло у калифорнийской команды: шасси — пространственная рама из хром-молибденовой стали с двухрычажными подвесками спереди и сзади, укутанное в углепластиковое оперение из нескольких крупных деталей; турбомотор V6 мощностью около 800 сил сдвинут далеко за переднюю ось. Сам по себе двигатель спроектирован на основе серийного мотора VG30DETT, но имел с ним не так много общего.
В нем использовались доработанные серийные головки блока, но сам блок цилиндров специально изготовили из алюминия (в серии он был чугунным), а все внутренние компоненты были изготовлены специально для спорта. Коробка передач была собрана в штатном корпусе, но вся начинка — гоночная, английской фирмы Hewland.
Команда успешно справилась с задачей — неоднократно побеждала в престижных гонках «24 часа Дайтоны», «12 часов Себринга» и других этапах IMSA, а в 1994 году выиграла чемпионат. В том же 1994 году команда приняла участие и победила в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» в классе GTS.
По раскраске и фамилиям гонщиков можно вычислить, что детали использовались по ходу сезона-1994, который был последним для ниссановской команды в серии IMSA. Тогда за рулём Ниссана под номером 76 выступали бельгиец Эрик ван де Пуле, американец Пол Джентилоцци и японец Шунджи Касуя.
Впрочем, обвес — не единственная находка. В одной из фур нашлись матрицы, по которым из углепластика выклеивали детали оперения. Там же были карданные валы, запчасти турбин, генераторы, головки для турбомотора VG30DETT, коллекторы, повреждённый носовой обтекатель от прототипа Nissan GTP ZX-Turbo и даже парочка гоночных комбинезонов.
Нынешний владелец груза готов расстаться с запчастями за 100 тысяч долларов.