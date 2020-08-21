В пустыне нашли груз запчастей для гоночных Ниссанов, забытый на 30 лет

Предыстория находки такова: в конце 80-х ради маркетинговой поддержки нового спорткара 300 ZX фирма Nissan заключила контракт с калифорнийской командой Clayton Cunningham Racing. Она должна была разработать и построить гоночное купе для категории GTO популярного кольцевого чемпионата IMSA. В этом классе ездили специально построенные «силуэты» — машины на пространственной раме, внешне напоминающие серийный автомобиль.

Вот что вышло у калифорнийской команды: шасси — пространственная рама из хром-молибденовой стали с двухрычажными подвесками спереди и сзади, укутанное в углепластиковое оперение из нескольких крупных деталей; турбомотор V6 мощностью около 800 сил сдвинут далеко за переднюю ось. Сам по себе двигатель спроектирован на основе серийного мотора VG30DETT, но имел с ним не так много общего.