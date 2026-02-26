Nissan хочет бросить вызов Toyota, используя двойную стратегию Pathfinder

Рамный Pathfinder получит не только несущую раму, но и оригинальный дизайн. Угловатый и агрессивный облик выделит его на фоне одноимённого кроссовера. Если «гражданская» версия ориентирована на комфорт и семейных покупателей, то рамник нацелят на любителей бездорожья и приключений. По предварительным данным, новинка будет доступна как с бензиновым мотором, так и в гибридном исполнении.

Согласно данным издания, выпуск рамного Pathfinder намечен на середину 2029 года. Примерно тогда же планируется и очередное обновление нынешней версии кроссовера. В компании пока не решили, как долго обе модели будут продаваться под одним именем — окончательное решение примут позже, ориентируясь на спрос.

