Кроссовер Nissan Kicks получит гибридную версию

По предположению бразильских журналистов, Nissan Kicks e-Power получит литровый двигатель, который уже ставится на маленькие хэтчбеки Nissan March и седаны Nissan Versa местного производства. Причем, как и на этих машинах, мотор будет в двухтопливном исполнении — то есть потреблять как бензин, так и этиловый спирт (такое топливо популярно в Бразилии).

Небольшой кроссовер Nissan Kicks создан на платформе V от хэтчбека Nissan Micra. Сейчас его выпускают предприятия в Мексике, Бразилии, Китае и Малайзии. На многих рынках Kicks пришел на смену модели Juke: он продается в США, Канаде, Латинской Америке, многих странах Азии.