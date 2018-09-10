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20:06

У Ниссана появится аналог Renault Kaptur

Nissan анонсировал в Индии компактный кроссовер Kicks на платформе B0

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Индийское подразделение Nissan опубликовало тизер компактного кроссовера Kicks. Одноименная модель уже выпускается в Бразилии, Мексике и Китае, но индийская машина будет другой: она получит шасси от Дастера и станет крупнее.

Компактный кроссовер Nissan Kicks в длину имеет 4295 миллиметра — это всего на несколько сантиметров короче модели Qashqai. Но позиционируется Kicks ниже: в его основе простая платформа V, которая используется на моделях Nissan Note и Pulsar нынешних поколений. Привод у таких паркетников исключительно передний, а единственный мотор — атмосферник объемом 1,6 литра.

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Nissan Kicks для латиноамериканского рынка

Кроссовер, выпуск которого планируется наладить в Индии, в основном сохранит внешность своих собратьев. Хотя судя по тизерам, будут и отличия: иные обводы переднего бампера и вытянутые по горизонтали задние фонари. А представители Nissan уже пообещали, что индийский Kicks будет крупнее своего «интернационального» собрата.

И все же главное, что техническая начинка будет совершенно иной. Для индийского рынка Kicks переведут на платформу B0, которая лежит в основе Renault Duster. С технологической точки зрения это оправданный шаг: в Индии уже выпускается сразу несколько моделей на этой платформе — кроссоверы Renault Duster, Renault Captur и Nissan Terrano и компактвэны Renault Lodgy.

Ранее альянс Renault-Nissan уже «пересаживал» существующую модель на платформу B0. Именно по такому рецепту сделали кроссовер Renault Kaptur для российского рынка — внешность европейского Renault Captur соединили с проверенной техникой от Дастера. Сейчас выпуск таких машин наладили и за пределами РФ — в Бразилии и Индии.

По всей видимости, Nissan Kicks для индийского рынка будут оснащать 1,5-литровым бензиновым мотором H4K с 5-ступенчатой ручной коробкой либо вариатором и 1,5-литровым турбодизелем K9K с шестиступенчатой «механикой». Полного привода не будет, хотя эта опция и заложена в конструкцию платформы.

В таком виде Nissan Kicks мог бы выпускаться и в России, на одном конвейере с другими кроссоверами на платформе B0. Renault Duster, Renault Captur и Nissan Terrano для российского рынка собирают на заводе Автофрамос в Москве.

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