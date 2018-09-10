У Ниссана появится аналог Renault Kaptur

Кроссовер, выпуск которого планируется наладить в Индии, в основном сохранит внешность своих собратьев. Хотя судя по тизерам, будут и отличия: иные обводы переднего бампера и вытянутые по горизонтали задние фонари. А представители Nissan уже пообещали, что индийский Kicks будет крупнее своего «интернационального» собрата.

И все же главное, что техническая начинка будет совершенно иной. Для индийского рынка Kicks переведут на платформу B0, которая лежит в основе Renault Duster. С технологической точки зрения это оправданный шаг: в Индии уже выпускается сразу несколько моделей на этой платформе — кроссоверы Renault Duster, Renault Captur и Nissan Terrano и компактвэны Renault Lodgy.