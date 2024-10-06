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Опубликовано 06 октября 2024, 18:36
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Новый кроссовер Nissan по цене базовой «Гранты»: теперь с левым рулем

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Новый кроссовер Nissan по цене базовой «Гранты»: теперь с левым рулем. В Индии дебютировал обновлённый Magnite — наиболее компактный и бюджетный SUV в линейке. Главным посылом пресс-службы Nissan является готовность к экспорту: спустя четыре года подготовлен леворульный вариант, что позволит втрое расширить географию продаж и увеличить поставки за рубеж до 100 тысяч штук. Впрочем, на официальных снимках руль всё-таки справа.
Базовый Nissan Magnite
Базовый Nissan Magnite
© Nissan
Сергей Ильин
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Внешне и по салону обновлённый Nissan Magnite мало чем отличается от версии 2020 года: снаружи новинку проще всего узнать по решётке радиатора, которая примкнула к фарам, изнутри — по семидюймовому экрану бортового компьютера между шкалами спидометра и тахометра. Впрочем, в реальности изменений больше: другие бамперы, фонари, колёсные диски и противотуманки.

Базовый Nissan Magnite

Базовый Nissan Magnite

© Nissan

Базовый Nissan Magnite сохранил бросовую цену: вариант с 1,0-литровым «атмосферником» (72 силы, 96 Нм) и 5-ступенчатой «механикой» стоит 599 400 рупий (682 тысячи рублей) — сравнимо с «рекламной» Lada Granta, которая давно не выпускается, но есть в каталоге АвтоВАЗа! Оснащен такой кроссовер достойно: штатно есть шесть подушек безопасности и кондиционер. Однако колёса штампованные, фары галогеновые, медиасистемы и мультируля не предусмотрено, а салон может быть только серым.

Топ-версия Nissan Magnite

© Nissan

Альтернатива — богато оснащённые Nissan Magnite с турбомотором 1.0 (100 сил, 160 Нм). На экспорт пойдут именно такие. Двигатель сочетается или с «механикой», или с вариатором. Есть двухцветная отделка салона, беспроводная зарядка для гаджетов, виртуальная панель приборов, тачскрин диагональю девять дюймов, климат- и круиз-контроль, охлаждаемый бардачок, камеры кругового обзора. Цена — от 786 тысяч рупий (894 тысячи рублей).

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Со всеми опциями Nissan Magnite потянет на 1,2 миллиона рупий (1,36 миллиона рублей), и даже в таком случае привод будет только передним, а габаритная длина не превысит четырех метров. Если на внешних рынках цену удастся удержать в пределах 15 тысяч долларов, то модель может стать очень успешной. Целевая аудитория — страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Источник:Nissan
Автор:Сергей Ильин
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