Новый кроссовер Nissan по цене базовой «Гранты»: теперь с левым рулем

Новый кроссовер Nissan по цене базовой «Гранты»: теперь с левым рулемЯпонская фирма по всем фронтам модернизировала самый дешевый паркетник
Внешне и по салону обновлённый Nissan Magnite мало чем отличается от версии 2020 года: снаружи новинку проще всего узнать по решётке радиатора, которая примкнула к фарам, изнутри — по семидюймовому экрану бортового компьютера между шкалами спидометра и тахометра. Впрочем, в реальности изменений больше: другие бамперы, фонари, колёсные диски и противотуманки.
Базовый Nissan Magnite сохранил бросовую цену: вариант с 1,0-литровым «атмосферником» (72 силы, 96 Нм) и 5-ступенчатой «механикой» стоит 599 400 рупий (682 тысячи рублей) — сравнимо с «рекламной» Lada Granta, которая давно не выпускается, но есть в каталоге АвтоВАЗа! Оснащен такой кроссовер достойно: штатно есть шесть подушек безопасности и кондиционер. Однако колёса штампованные, фары галогеновые, медиасистемы и мультируля не предусмотрено, а салон может быть только серым.
Альтернатива — богато оснащённые Nissan Magnite с турбомотором 1.0 (100 сил, 160 Нм). На экспорт пойдут именно такие. Двигатель сочетается или с «механикой», или с вариатором. Есть двухцветная отделка салона, беспроводная зарядка для гаджетов, виртуальная панель приборов, тачскрин диагональю девять дюймов, климат- и круиз-контроль, охлаждаемый бардачок, камеры кругового обзора. Цена — от 786 тысяч рупий (894 тысячи рублей).
Со всеми опциями Nissan Magnite потянет на 1,2 миллиона рупий (1,36 миллиона рублей), и даже в таком случае привод будет только передним, а габаритная длина не превысит четырех метров. Если на внешних рынках цену удастся удержать в пределах 15 тысяч долларов, то модель может стать очень успешной. Целевая аудитория — страны Латинской Америки и Ближнего Востока.