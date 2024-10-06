Новый кроссовер Nissan по цене базовой «Гранты»: теперь с левым рулем

Базовый Nissan Magnite сохранил бросовую цену: вариант с 1,0-литровым «атмосферником» (72 силы, 96 Нм) и 5-ступенчатой «механикой» стоит 599 400 рупий (682 тысячи рублей) — сравнимо с «рекламной» Lada Granta, которая давно не выпускается, но есть в каталоге АвтоВАЗа! Оснащен такой кроссовер достойно: штатно есть шесть подушек безопасности и кондиционер. Однако колёса штампованные, фары галогеновые, медиасистемы и мультируля не предусмотрено, а салон может быть только серым.