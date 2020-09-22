Nissan Maxima обзавелся особой версией в честь 40-летия

В Северной Америке Maxima продаётся с 80-х годов прошлого века, а актуальное, восьмое поколение модели появилось в продаже в 2015 году. Nissan Maxima пережила рестайлинг в 2018 году, однако популярности автомобилю это не прибавило: в 2019 году местным дилерам удалось реализовать чуть больше 35 тысяч экземпляров, что на 17 процентов меньше показателя за предыдущий год. С начала 2020 года в стране продали около 10 тысяч машин, на 40 процентов меньше относительно аналогичного периода прошлого года.