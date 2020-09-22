Nissan Maxima обзавелся особой версией в честь 40-летия

Для Nissan Maxima 40th Anniversary Edition разработали специальный цвет кузова — серый Slate Grey Pearl, — который сочетается с глянцевой чёрной крышей. Из внешних отличий – чёрные 19-дюймовые колёсные диски особого дизайна и шильдики, указывающие на принадлежность к спецверcии. Салон седана обит красной кожей, а циферблаты тахометра и спидометра сделали белым, как дань памяти ранним поколениям Maxima.
Фото: Nissan
Цену и технические характеристики Maxima 40th Anniversary Edition в компании не раскрывают. По неофициальным данным, спецсерия будет комплектоваться 300-сильным бензиновым V6 объёмом 3,5 литра, который работает в тандеме с вариатором Xtronic. Что же касается стоимости, то юбилейная версия будет чуть дороже стандартно Maxima, цены на которую начинаются в США от 34,5 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Фото: Nissan
В Северной Америке Maxima продаётся с 80-х годов прошлого века, а актуальное, восьмое поколение модели появилось в продаже в 2015 году. Nissan Maxima пережила рестайлинг в 2018 году, однако популярности автомобилю это не прибавило: в 2019 году местным дилерам удалось реализовать чуть больше 35 тысяч экземпляров, что на 17 процентов меньше показателя за предыдущий год. С начала 2020 года в стране продали около 10 тысяч машин, на 40 процентов меньше относительно аналогичного периода прошлого года.
В России Maxima не представлена. На сегодняшний день модельная линейка Nissan состоит исключительно из кроссоверов: Qashqai, Terrano, X-Trail и Murano.