Nissan, Mazda и Zeekr для покупателей из РФ начала задерживать китайская таможня

По информации Mash, партия в 500 новых автомобилей Nissan, Mazda и Zeekr задержала таможня в Суйфэньхэ. Эти машины были куплены новыми менее 180 дней назад. Ожидается, что пройти необходимые процедуры и покинуть Китай они смогут не ранее лета.

«Автомобили в Китае продают дешевле за счёт субсидий — поэтому россияне брали авто, искали китайского фиктивного хозяина и перегоняли как бывшее в употреблении. С 1 января 2026 года новую машину нужно подержать в стране 180 дней после покупки — только потом она считается б/у и проходит на экспорт», — утверждает Mash.

По его данным, несмотря на проблемы с поставками, продавцы новых автомобилей в Китае и российские компании, занимающиеся частным ввозом, обещают клиентам поставки машин без задержек в обход новых правил, ссылаясь на договоренности с заводами и то обстоятельство, что субсидии китайским правительством выделяются на отдельные марки.