Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор

До сих пор хэтчбек с внутризаводским индексом K14 оснащался тремя двигателями. Это трехцилиндровые бензиновые агрегаты — литровый «атмосферник» мощностью 71 лошадиная сила либо 898-кубовый турбомотор мощностью 90 сил. Плюс 1,5-литровый дизель Renault K9K мощностью те же 90 сил.

С дебюта на Парижском автосалоне прошло менее трех лет, и моторную гамму пересмотрели — на смену 900-кубовому турбомотору пришел новый агрегат литрового объема. Выросла мощность (на 10 сил, до 100 лошадиных сил), при этом расход топлива снижен на 0,6—0,7 литров на 100 километров.