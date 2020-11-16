Nissan может продать свою долю в Mitsubishi

По информации агентства, Nissan может отказаться от доли в Mitsubishi из-за опасения, что компании будет сложно оправиться от спада, вызванного пандемией коронавируса. Между тем сам автопроизводитель отрицают возможную продажу акций и заверяют, что «планов по изменению структуры капитала с Mitsubishi нет».

Ранее Nissan опубликовал отчет за первую половину 2020-2021 финансового года: чистый убыток составил 330 миллиардов иен (3,1 миллиарда долларов) против прибыли в 65,4 миллиарда иен (около 620 миллионов долларов) годом ранее. За шесть месяцев 2020 года компания продала по всему миру 1,699 миллиона автомобилей, что на 32,1 процента меньше, чем за тот же период 2019 года. В Nissan снизили прогноз операционных убытков за финансовый год на 28 процентов, до 340 миллиардов иен (3,25 миллиарда долларов).

Что же касается Mitsubishi Motors, шестого по величине автопроизводителя в Японии, то прогнозируемый операционный убыток за финансовый год составит примерно 140 миллиардов иен (1,3 миллиарда долларов).