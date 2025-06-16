Китайцы выстроились в очередь за новым Nissan N7

Китайцы выстроились в очередь за новым Nissan N7За первые 50 дней с момента старта продаж модель собрала более 20 тысяч заказов
Nissan N7 — это бизнес-седан длиной 4,9 метра со сравнительно невысокой стартовой ценой 119,9 тысячи юаней (1,3 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). На старте продаж новинку предложили с одномоторной установкой мощностью 218 или 272 лошадиные силы и несколькими вариантами литий-железо-фосфатных батарей. Запас хода в зависимости от модификации составляет от 510 до 635 километров по циклу CLTC.
Как сообщает CarNewsChina, особой популярностью пользуются самые дальнобойные варианты: более 60 процентов заказов пришлось на комплектацию Max, что привело к увеличению сроков поставок и росту очередей. В Nissan на такой спрос не рассчитывали.
Ажиотаж объясняется невысокой ценой модели в сочетании с передовым оснащением. Так, для N7 заявлены инновационные кресла с «нулевой гравитацией» и возможностью интеллектуального изменения формы за счет гелевого верхнего слоя, оптика с возможностью изменения световой подписи и мощный информационно-развлекательный комплекс с процессором Qualcomm Snapdragon 8295.
Объявления о продаже Nissan N7 можно найти и в России. Например, на Auto.ru электрокар предлагают привезти на заказ за 2,6 и три миллиона рублей. Однако это будут не официальные поставки, а параллельный импорт. Официально же N7 может появиться в Японии.