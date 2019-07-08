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18:00

Nissan вывел на рынок обновленный пикап Navara

Наибольшие изменения затронули техническую часть автомобиля

Компания Nissan вывела на рынок Европы модернизированный пикап Navara. Автомобиль чуть изменился внешне, получил новую коробку передач и доработанные двигатели.
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Navara в ее текущем виде выпускается уже четыре года пришло время для планового обновления. Однако дизайн экстерьера и интерьера не претерпел изменений: внешне новинку можно отличить от дореформенной модели разве что по оформлению передней оптики, и то только в топовых комплектациях. Кроме того, пикапу теперь полагается доработанная медиасистема NissanConnec с экраном диагональю восемь дюймов вместо прежних семи.

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Куда более важные изменения произошли в технической части. Nissan Navara первой среди прочих моделей бренда обзавелась новой механической трансмиссией с шестью ступенями. В этой коробке задняя передача расположена рядом с первой. Инженеры поработали и над наддувным дизельным двигателем объемом 2,3 литра: агрегат получил систему common rail с увеличенным давлением впрыска, сниженную степень сжатия, а также модифицированные системы охлаждения и очистки выхлопных газов.

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Турбодизель доступен в двух вариантах форсировки 163 (вместо прежних 160 сил) и 190 лошадиных сил. Причем для 163-сильной версии теперь предусмотрен наддув с двумя турбокомпрессорами. Модификацию с более мощным двигателем можно заказать с семидиапазонным «автоматом».

Еще два важных новшества Nissan Navara предложат с пружинной задней подвеской, которая пришла на смену рессорной, а задние тормоза теперь не барабанные, а 308-миллиметровые дисковые. Передние тормоза в свою очередь увеличились с 296 до 320 миллиметров. Грузоподъемность исполнения с полуторной кабиной увеличилась на 55-95 килограммов, а с двухрядной на 54-114 килограммов, и составляет теперь 1115-1180 килограммов в зависимости от версии.

В России «Навара» в обозримом будущем не появится, так как ранее в Nissan приняли решение о прекращении поставок пикапов в нашу страну.

Источник: Nissan
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