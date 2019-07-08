Nissan вывел на рынок обновленный пикап Navara

Еще два важных новшества – Nissan Navara предложат с пружинной задней подвеской, которая пришла на смену рессорной, а задние тормоза теперь не барабанные, а 308-миллиметровые дисковые. Передние тормоза в свою очередь увеличились с 296 до 320 миллиметров. Грузоподъемность исполнения с полуторной кабиной увеличилась на 55-95 килограммов, а с двухрядной – на 54-114 килограммов, и составляет теперь 1115-1180 килограммов в зависимости от версии.

В России «Навара» в обозримом будущем не появится, так как ранее в Nissan приняли решение о прекращении поставок пикапов в нашу страну.