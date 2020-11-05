Представлен пикап Nissan Navara с новым дизайном

Пикап Nissan NP300 Navara встал на конвейер таиландского завода в Самутпракане шесть лет назад — и с тех пор его внешность оставалась неизменной. Теперь же модель привели в соответствие с остальной линейкой бренда: Navara получил большую радиаторную решётку с массивной рамкой в стиле американского Titan, полностью светодиодные фары и новые задние фонари.

С обновлением у Navara появилась «внедорожная» версия Pro-4X, которую можно отличить от обычного пикапа по накладкам на колесных арках, контрастными элементам экстерьера и интерьера, а также 17-дюймовыми дискам.