Представлен пикап Nissan Navara с новым дизайном

Пикап Nissan NP300 Navara встал на конвейер таиландского завода в Самутпракане шесть лет назад — и с тех пор его внешность оставалась неизменной. Теперь же модель привели в соответствие с остальной линейкой бренда: Navara получил большую радиаторную решётку с массивной рамкой в стиле американского Titan, полностью светодиодные фары и новые задние фонари.
С обновлением у Navara появилась «внедорожная» версия Pro-4X, которую можно отличить от обычного пикапа по накладкам на колесных арках, контрастными элементам экстерьера и интерьера, а также 17-дюймовыми дискам.
Фото: Nissan
Главным новшеством стал современный дизельный мотор 2.3 dCi с двумя турбокомпрессорами, который пришёл на смену устаревшему 2,5-литровому агрегату. Для азиатских рынков он стал новинкой, хотя на европейский и австралийский Navara этот двигатель уже устанавливается. 2,3-литровый дизель доступен в двух вариантах форсировки: 163 или 190 лошадиных сил. Трансмиссия – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «автомат», привод — задний или жестко подключаемый полный.
В числе других изменений – усиленная задняя подвеска и улучшенная шумоизоляция. Кроме того, обновлённый Navara стал более маневренным на низких скоростях благодаря доработанной рулевой рейке. Грузоподъемность увеличилась до 1,2 тонны.
Фото: Nissan
В салоне изменения не столь заметны. На приборной панели появился цветной дисплей диагональю семь дюймов, а восьмидюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, перекочевал с европейской версии модели. В список доступного оборудования вошли система автоматического торможения, система удержания в полосе и система кругового обзора.
В Таиланде, где налажено производство Nissan Navara, продажи стартуют уже в декабре этого года. Следом новинка появится и в других странах Азии, куда будет поставляться с заводов в ЮАР и Мексике.