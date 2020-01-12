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18:59

Новый Nissan Note удивит сдвижными дверями и расходом топлива

Японские журналисты сообщили подробности о компактвэне нового поколения

© Новый Nissan Note, неофициальный рендер response.jp
Сергей Ильин
Nissan Note третьего поколения сменит концепцию: компактвэн станет крупнее, получит трёхрядный салон и обзаведётся сдвижными задними дверями. Ожидается, что внешность новинки будет выполнена в стиле актуального седана Sentra, а расход топлива у гибридной версии e-Power в комбинированном цикле не превысит 4 литров на 100 километров.

По данным издания Response, у нового Nissan Note будет более длинная колёсная база и высокий однообъёмный кузов. Для удобства посадки пассажиров задние боковые двери сделают сдвижными, как у больших минивэнов. Ожидается, что Note третьего поколения можно будет доступен к заказу с семиместным салоном.

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Фото: Актуальный Nissan Note e-Power Autech

Базовые Nissan Note сохранят переднеприводную трансмиссию, а гибридную версию e-Power можно будет заказать с вспомогательным электромотором на задней оси — такая реализация системы полного привода поможет компактвэну при старте на скользком покрытии. Вероятно, новый Note e-Power сохранит силовую установку, состоящую из 80-сильного атмосферного бензинового двигателя 1.2, выполняющего роль генератора, и электромотора мощностью 110 лошадиных сил, вращающего передние колёса.

Note второго поколения — один из бестселлеров компании Nissan. Компактвэн ежегодно продаётся стотысячными тиражами и входит в тройку самых популярных «Ниссанов» на внутреннем рынке. Инсайдеры утверждают, что модель третьего поколения перехватит эстафету летом 2020 года.

На российском рынке новый Note можно не ждать, хотя в начале 2010-х годов однообъёмник был у нас очень популярен. Пока в России компания Nissan делает ставку на локализованные кроссоверы.

Источник: Response.jp