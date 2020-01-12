Новый Nissan Note удивит сдвижными дверями и расходом топлива

По данным издания Response, у нового Nissan Note будет более длинная колёсная база и высокий однообъёмный кузов. Для удобства посадки пассажиров задние боковые двери сделают сдвижными, как у больших минивэнов. Ожидается, что Note третьего поколения можно будет доступен к заказу с семиместным салоном.
Фото: Актуальный Nissan Note e-Power Autech
Базовые Nissan Note сохранят переднеприводную трансмиссию, а гибридную версию e-Power можно будет заказать с вспомогательным электромотором на задней оси — такая реализация системы полного привода поможет компактвэну при старте на скользком покрытии. Вероятно, новый Note e-Power сохранит силовую установку, состоящую из 80-сильного атмосферного бензинового двигателя 1.2, выполняющего роль генератора, и электромотора мощностью 110 лошадиных сил, вращающего передние колёса.
Note второго поколения — один из бестселлеров компании Nissan. Компактвэн ежегодно продаётся стотысячными тиражами и входит в тройку самых популярных «Ниссанов» на внутреннем рынке. Инсайдеры утверждают, что модель третьего поколения перехватит эстафету летом 2020 года.
На российском рынке новый Note можно не ждать, хотя в начале 2010-х годов однообъёмник был у нас очень популярен. Пока в России компания Nissan делает ставку на локализованные кроссоверы.