Новый Nissan Note удивит сдвижными дверями и расходом топлива

Note второго поколения — один из бестселлеров компании Nissan. Компактвэн ежегодно продаётся стотысячными тиражами и входит в тройку самых популярных «Ниссанов» на внутреннем рынке. Инсайдеры утверждают, что модель третьего поколения перехватит эстафету летом 2020 года.

На российском рынке новый Note можно не ждать, хотя в начале 2010-х годов однообъёмник был у нас очень популярен. Пока в России компания Nissan делает ставку на локализованные кроссоверы.