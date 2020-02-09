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14:03

Nissan Patrol следующего поколения: новые фотографии

На снимках впервые запечатлён интерьер Patrol 2020 модельного года

В Сети появились шпионские изображения нового Nissan Patrol. Снимки флагмана «Ниссана» без камуфляжа опубликовали на сайте arabiandrive.com. Внедорожник сохранил узнаваемый дизайн, но получил новую оптику, бампера, радиаторную решётку и пятую дверь. Кроме того, у версии 2020 модельного года серьёзно доработали салон.

Революционных изменений в интерьере нет, однако инженеры Nissan пересмотрели дизайн передней панели, добавили два больших сенсорных экрана и заменили руль. Вероятно, новинка получит расширенные возможности персонализации и обзаведётся новыми материалами отделки.

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Изменений в гамме двигателей не предвидится: новый Patrol оснастят знакомыми бензиновыми V-образными моторами объёмом 4.0 литра и 5.6 литра, мощностью в 275 лошадиных сил и 400 лошадиных сил соответственно. Презентация внедорожника состоится в ближайшие недели в Объединённых Арабских Эмиратах — одном из ключевых рынков для полноразмерных SUV Nissan.

После премьеры нового «Патрола» на Ближнем Востоке Nissan представит версии 2020 модельного года для американского и австралийского рынков. Ждать старта продаж нового «Патрола» в России не стоит: продажи флагманских внедорожников Nissan в нашей стране были свёрнуты в 2017 году и возобновлять поставки не планируется.

Источник: arabiandrive.com