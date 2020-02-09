Nissan Patrol следующего поколения: новые фотографии

После премьеры нового «Патрола» на Ближнем Востоке Nissan представит версии 2020 модельного года для американского и австралийского рынков. Ждать старта продаж нового «Патрола» в России не стоит: продажи флагманских внедорожников Nissan в нашей стране были свёрнуты в 2017 году и возобновлять поставки не планируется.