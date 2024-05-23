Nissan выпустил парфюм. Он пахнет сакурой и жженой резиной

Необычный аромат, судя по всему, призван привлечь внимание к следующей гонки Формулы Е

Nissan создал парфюм с ароматом жженных покрышек. Японцы представили особый аромат от команды Формулы Е: его назвали Smell My Dust, что можно перевести как «Вдохни мою пыль» — намек на запах и облака пыли, которые остается вдыхать следующим за лидером гонки. Публично парфюм представят на грядущих выходных, когда гонка электрической «Формулы» впервые пройдет в китайском Шанхае.