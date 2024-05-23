Nissan выпустил парфюм. Он пахнет сакурой и жженой резиной

Nissan выпустил парфюм. Он пахнет сакурой и жженой резинойНеобычный аромат, судя по всему, призван привлечь внимание к следующей гонки Формулы Е
Аромат Smell My Dust, который создали с помощью китайских парфюмеров, сочетает в себе ноты сакуры — цветка с ливреи болидов, жженого сахара и древесины. Дополняет их запах горячей резины, для создания которого в парфюм подмешали частицы настоящий шин от гоночных автомобилей Nissan.
В результате получился аромат, который «воплощает в себе красоту цветения и азарт гоночной команды», говорят в Nissan. Там делают ставку на популярность нишевых запахов среди молодежи, которая должна помочь привлечь внимание и к Формуле Е.
Однако это далеко не первый аромат от Nissan. На сайте nissanperfume.com есть целая линейка духов с автомобильными названиями — Armada, Patrol, GTR и 350Z, с более традиционными освежающими либо древесными букетами.
Летом прошлого года очередной парфюм появился у Bentley. Его посвятили «особо черной» версии автомобилей Blackline, оценив в 88 долларов — более восьми тысяч рублей.