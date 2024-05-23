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Новости
Опубликовано 23 мая 2024, 13:11
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Nissan выпустил парфюм. Он пахнет сакурой и жженой резиной

Необычный аромат, судя по всему, призван привлечь внимание к следующей гонки Формулы Е
Nissan создал парфюм с ароматом жженных покрышек. Японцы представили особый аромат от команды Формулы Е: его назвали Smell My Dust, что можно перевести как «Вдохни мою пыль» — намек на запах и облака пыли, которые остается вдыхать следующим за лидером гонки. Публично парфюм представят на грядущих выходных, когда гонка электрической «Формулы» впервые пройдет в китайском Шанхае.
Nissan выпустил парфюм. Он пахнет сакурой и жженой резиной
© Nissan
Мария Руцкая

Аромат Smell My Dust, который создали с помощью китайских парфюмеров, сочетает в себе ноты сакуры — цветка с ливреи болидов, жженого сахара и древесины. Дополняет их запах горячей резины, для создания которого в парфюм подмешали частицы настоящий шин от гоночных автомобилей Nissan.

Nissan выпустил парфюм. Он пахнет сакурой и жженой резиной

© Nissan

В результате получился аромат, который «воплощает в себе красоту цветения и азарт гоночной команды», говорят в Nissan. Там делают ставку на популярность нишевых запахов среди молодежи, которая должна помочь привлечь внимание и к Формуле Е.

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Однако это далеко не первый аромат от Nissan. На сайте nissanperfume.com есть целая линейка духов с автомобильными названиями — Armada, Patrol, GTR и 350Z, с более традиционными освежающими либо древесными букетами.

Летом прошлого года очередной парфюм появился у Bentley. Его посвятили «особо черной» версии автомобилей Blackline, оценив в 88 долларов — более восьми тысяч рублей.

Источник:Nissan
Автор:Мария Руцкая
Тег:
#Nissan