Видео: Nissan Qashqai эффектно лавирует между конусами на трех колесах

Видео: Nissan Qashqai эффектно лавирует между конусами на трех колесахNissan Qashqai справился с «лосиным тестом» лучше Range Rover
Испанское издание km77.com опубликовало результаты «лосиного теста» Nissan Qashqai: массовый кроссовер получил по итогам испытаний «зачет», даже несмотря на то, что проехал почти всю «змейку» на трех колесах (четвертое большую часть времени не касалось асфальта). Хорошим результатом для «лосиного теста» считается проезд между конусами без касания на скорости 75-77 километров в час, и Qashqai выполнил задание на 77 километрах в час. Для сравнения, в аналогичном тесте Range Rover показал скорость всего 63 километра в час.
«Лосиный тест» позволяет испытать маневренность автомобиля во время выполнения резких перестроений. Он должен проехать по заданной траектории и не сбить при этом расставленные конусы. Qashqai не только справился с тестом на «зачетных» 77 километрах в час, но и сделал это весьма эффектно – на трех колесах, так как четвертое все время норовило оторваться от земли.
В испытаниях принял участие гибридный Qashqai c бензоэлектрической установкой: в ее состав входит ДВС, который выступает в роли генератора энергии, и электромотор на передней оси. У гибрида были 20-дюймовые диски и низкопрофильные шины Michelin Primacy 4.
В km77.com отметили, что во время прохождения импровизированной трассы у Qashqai сильно кренился кузов. Нарекания вызвали и настройки задней подвески, хотя на управляемости автомобиля они не сказались – водитель не терял контроль над машиной во время всего заезда. Кроссоверу удавалось проехать «лосиный тест» и на более высокой скорости, чем 77 километров в час, однако он касался конусов, так что эти попытки не были зачтены.
Можно предположить, что обычный Qashqai с ДВС, который на 200 килограммов легче гибридного, вел бы себя в «лосином тесте» более предсказуемо.