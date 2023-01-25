Видео: Nissan Qashqai эффектно лавирует между конусами на трех колесах

«Лосиный тест» позволяет испытать маневренность автомобиля во время выполнения резких перестроений. Он должен проехать по заданной траектории и не сбить при этом расставленные конусы. Qashqai не только справился с тестом на «зачетных» 77 километрах в час, но и сделал это весьма эффектно – на трех колесах, так как четвертое все время норовило оторваться от земли.

В испытаниях принял участие гибридный Qashqai c бензоэлектрической установкой: в ее состав входит ДВС, который выступает в роли генератора энергии, и электромотор на передней оси. У гибрида были 20-дюймовые диски и низкопрофильные шины Michelin Primacy 4.