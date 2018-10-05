Nissan сделал версию пикапа Titan для служб спасения

Специальный автомобиль построена на базе Nissan XD Diesel Midnight Edition Crew Cab — тяжелого пикапа с рамой лестничного типа. Внедорожник оснащен 5,0-литровым дизелем V8 (314 сил и 753 Нм момента), лифт-комплетом подвески с регулируемыми по высоте амортизаторами, силовыми бамперами, электрической лебедкой WARN ZEON Platinum 12S с тяговым усилием около 5,5 тонн и внедорожными покрышками Nitto Ridge Grappler.