Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:23

Nissan сделал версию пикапа Titan для служб спасения

Внедорожник передали подразделению «Красного креста»

Поделиться

Компания Nissan построила для службы спасения «Красного креста» особую версию пикапа Titan. Дизельный внедорожник превратили в мобильный комплекс быстрого реагирования, оснащенный пассажирским модулем с системой климат-контроля, кроватью, холодильником для хранения крови, а также микроволновкой и раковиной.

Специальный автомобиль построена на базе Nissan XD Diesel Midnight Edition Crew Cab — тяжелого пикапа с рамой лестничного типа. Внедорожник оснащен 5,0-литровым дизелем V8 (314 сил и 753 Нм момента), лифт-комплетом подвески с регулируемыми по высоте амортизаторами, силовыми бамперами, электрической лебедкой WARN ZEON Platinum 12S с тяговым усилием около 5,5 тонн и внедорожными покрышками Nitto Ridge Grappler.

>
Reload
1 / 5

Дополнительно пикап укомплектован топливным баком, вмещающим 284 литра топлива, набором для оказания первой медицинской помощи, мобильной кухней, генератором, солнечными панелями, точкой доступа WiFi, а также тентом. На крыше Nissan Titan установлен багажник и блок вспомогательного освещения.

>
Reload
1 / 2

Ранее пикап Titan превратили в передвижной дом для серферов, подготовили для экстремальных путешествий и посвятили древнегреческим воинам. Цена базовой версии Nissan Titan XD в США составляет 32 290 долларов (2,15 миллиона рублей по текущему курсу).

Загрузка...

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...