Nissan сделал версию пикапа Titan для служб спасения

Специальный автомобиль построена на базе Nissan XD Diesel Midnight Edition Crew Cab — тяжелого пикапа с рамой лестничного типа. Внедорожник оснащен 5,0-литровым дизелем V8 (314 сил и 753 Нм момента), лифт-комплетом подвески с регулируемыми по высоте амортизаторами, силовыми бамперами, электрической лебедкой WARN ZEON Platinum 12S с тяговым усилием около 5,5 тонн и внедорожными покрышками Nitto Ridge Grappler.
Дополнительно пикап укомплектован топливным баком, вмещающим 284 литра топлива, набором для оказания первой медицинской помощи, мобильной кухней, генератором, солнечными панелями, точкой доступа WiFi, а также тентом. На крыше Nissan Titan установлен багажник и блок вспомогательного освещения.
Ранее пикап Titan превратили в передвижной дом для серферов, подготовили для экстремальных путешествий и посвятили древнегреческим воинам. Цена базовой версии Nissan Titan XD в США составляет 32 290 долларов (2,15 миллиона рублей по текущему курсу).