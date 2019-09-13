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17:42

Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали 14 ДТП

В кроссоверах сбоит система аварийного торможения

Nissan Rogue
Национальная администрация дорожной безопасности США (NHTSA) выступила с заявление относительно серьезного дефекта в Nissan Rogue. В ведомстве заявили, что получили уже более 87 жалоб на кроссоверы, у которых самопроизвольно срабатывает система экстренного торможения. Всего насчитывается 843 случая ложного срабатывания AEB, 14 из которых привели к ДТП с пятью пострадавшими.

С проблемой сталкиваются американские владельцы Nissan Rogue и Rogue Sport 2017 и 2018 модельных годов, которые уже в «базе» укомплектованы системой экстренного торможения. По их словам, из-за сбоя AEB срабатывает «на ровном месте». Пострадавшие требуют от NHTSA обязать японскую компанию отозвать дефектные автомобили – по их оценкам, в США насчитывается 553 860 потенциально опасных кроссоверов.

В самой компании предлагают обеспокоенным водителям привести Rogue в сервисный центр для обновления системы, однако эта процедура не гарантирует 100-процентного решения проблемы.

Nissan Rogue Sport

Ранее японский автопроизводитель уже проводил сервисную кампанию из-за аналогичного сбоя в работе системы аварийного торможения, однако она затронула только 75 358 экземпляров Rogue и Rogue Sport, проданных в Канаде. В качестве причины в сообщении об отзыве указывалось «ошибочное срабатывание системы при приближении к железнодорожным путям и дорожным знакам, которые висят над дорогой».

Nissan Rogue и Rogue Sport продаются в России под названием X-Trail и Qashqai соответственно. Автомобили для нашего рынка собирают на заводе в Санкт-Петербурге.

Источник: Reuters