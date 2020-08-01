В России за неделю дважды серьезно подорожали кроссоверы Nissan

Первое повышение цен зафиксировал портал «Цена авто»: в среду, 29 июля, все комплектации кроссоверов Terrano подорожали на 31 тысячу рублей, базовые X-Trail прибавили в цене 42 тысячи рублей, а топ-версии — 55 тысяч рублей. По состоянию на 1 августа прайс-листы изменили ещё раз: все Terrano стали дороже на 19 тысяч рублей, а вся линейка X-Trail — на 31 тысячу рублей.

Таким образом, за неполную неделю цены на Nissan Terrano возросли на 50 тысяч рублей и теперь варьируются в диапазоне от 1 миллиона 71 тысячи рублей за переднеприводный кроссовер со 114-сильным «атмосферником» 1.6 и 5-скоростной «механикой», до 1 миллиона 349 тысяч рублей за полноприводную топ-версию с 2,0-литровым 143-сильным безнаддувным двигателем и «автоматом».

Прайс-лист на Nissan X-Trail изменился на 73-86 тысяч рублей. Начальная комплектация с передним приводом, 144-сильным мотором 2.0 и 6-скоростной «механикой» подорожала на 73 тысячи рублей до 1 миллиона 749 тысяч рублей, а богато оснащённые кроссоверы прибавили в цене 86 тысяч рублей, так что полноприводный 171-сильный X-Trail 2.5 с вариатором оценивается в 2 миллиона 362 тысячи рублей.