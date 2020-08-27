Nissan будет красить российские автомобили по-новому

Если ранее с конвейера петербургского предприятия сходили автомобили, выкрашенные однокомпонентным лаком, то теперь их будут красить по-новому – двухкомпонентным. Помимо упомянутой надёжности такое покрытие выглядит более гладким, блестящим и дольше сохраняет эффект новизны, а также повышает устойчивость кузова к химическим и механическим воздействиям, в том числе сколам и царапинам.

Во время двухнедельных каникул, которые продлились с 19 июля по 2 августа, на заводе модернизировали производственные мощности для последующего перехода на новую технологию окраски.