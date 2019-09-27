Внедорожник Nissan Titan стал брутальнее после обновления

Задний борт теперь оформлен иначе и оснащается четырехточечной системой освещения, эта опция доступна на всех комплектациях, включая базовую. Также все «Титаны» получат задние светодиодные фонари.

Обновилась мультимедийная система: теперь пикап комплектуется 8-дюймовым экраном с возможностью увеличения на дюйм за доплату, кроме того, теперь с нее можно раздавать Wi-Fi на шесть устройств. Немного «подросла» приборная панель, теперь ее диагональ составляет семь дюймов, подушек безопасности стало восемь, против шести на прошлой модификации.