Внедорожник Nissan Titan стал брутальнее после обновления

Сами дизайнеры компании назвали стиль «Титана» Powerful Warrior (Могущественный Воин) — после обновления у пикапа появилась новая, более «злая» радиаторная решетка, иной передний бампер, а ходовые огни приобрели форму бумеранга. Внешность модели теперь выполнена в стиле рестайлингового Patrol.
Задний борт теперь оформлен иначе и оснащается четырехточечной системой освещения, эта опция доступна на всех комплектациях, включая базовую. Также все «Титаны» получат задние светодиодные фонари.
Обновилась мультимедийная система: теперь пикап комплектуется 8-дюймовым экраном с возможностью увеличения на дюйм за доплату, кроме того, теперь с нее можно раздавать Wi-Fi на шесть устройств. Немного «подросла» приборная панель, теперь ее диагональ составляет семь дюймов, подушек безопасности стало восемь, против шести на прошлой модификации.
Производитель немного форсировал мощность 5,6-литрового атмосферника V8 с 395 до 406 лошадиных сил и крутящий момент с 534 до 560 Нм. Разница несущественная и, скорее всего, сделано это было исключительно в рекламных целях — пикап позиционируется на американском рынке как автомобиль с самым мощным базовым V8 в своем классе. Семиступенчатый «автомат» заменили на девятидиапазонную трансмиссию.
Продажи обновленного «Титана» начнутся в следующем году. Стоимость рестайлингового пикапа пока не разглашается. Текущая модификация доступна на американском рынке по цене от 30 690 долларов. На российском рынке внедорожник не продается.