Власти Японии хотят объединить Nissan и Honda

Авторами идеи объединения Nissan и Honda называют советников премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По информации издания, поводом для возможного объединения послужил ряд факторов: во-первых, после ареста Карлоса Гона у японского правительства имелись сомнения относительно будущего альянса Renault-Nissan, во-вторых, глобальная конкуренция на автомобильном рынке обострилась, и новый альянс мог бы укрепить позиции японских автопроизводителей. И, наконец, в третьих, этот шаг позволил бы Nissan и Honda объединить усилия в разработке беспилотников и электромобилей и тем самым сократить расходы.

Предполагается, что новый японский альянс сможет составить конкуренцию Toyota, под влиянием которой уже находятся Suzuki, Subaru и Mazda. Honda в свою очередь остаётся независимым автопроизводителем и третьим по величине в стране: годовой объём продаж бренда составляет 4,8 миллиона машин.