Опубликовано 07 мая 2026, 06:091 мин.
Nissan уступит китайцам половину своего главного европейского завода
Nissan освободит конвейер своего главного завода для выпуска китайских автомобилей. Как сообщает Carscoops, компания также уволит примерно 10% персонала на континенте — около 900 человек.
© Nissan
Главный европейский завод Nissan в Сандерленде (Великобритания) сейчас загружен лишь на 50%, поэтому компания переводит производство на одну линию. Вторая фактически освобождается.
Что будет со второй линией — пока не решено. Однако Nissan уже ведёт переговоры с китайскими автопроизводителями (включая Chery) о возможном использовании освободившихся мощностей. В компании подтвердили, что изучают «возможности с третьими сторонами для максимальной загрузки завода».
В Nissan называют увольнения и консолидацию производства «необходимыми, чтобы защитить будущее компании в Европе, сохранить рабочие места в долгосрочной перспективе и обеспечить прибыльную конкуренцию».
Ранее сообщалось, что Nissan возродит знакомый россиянам внедорожник Terrano.