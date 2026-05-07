Nissan уступит китайцам половину своего главного европейского завода

Главный европейский завод Nissan в Сандерленде (Великобритания) сейчас загружен лишь на 50%, поэтому компания переводит производство на одну линию. Вторая фактически освобождается.

Что будет со второй линией — пока не решено. Однако Nissan уже ведёт переговоры с китайскими автопроизводителями (включая Chery) о возможном использовании освободившихся мощностей. В компании подтвердили, что изучают «возможности с третьими сторонами для максимальной загрузки завода».

В Nissan называют увольнения и консолидацию производства «необходимыми, чтобы защитить будущее компании в Европе, сохранить рабочие места в долгосрочной перспективе и обеспечить прибыльную конкуренцию».

Ранее сообщалось, что Nissan возродит знакомый россиянам внедорожник Terrano.