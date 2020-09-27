Nissan может выпустить спортивный кроссовер

Предвестник будущей серийной модели Nissan с индексом Z явился в облике прототипа под названием Z Proto. Он выдержан в стиле ретро с оглядкой на более ранние купе марки: к примеру, передняя оптика является современной интерпретацией фар 240Z, а задняя часть автомобиля похожа на 300ZX конца прошлого века. Серийная модель, скорее всего, получит известный битурбомотор V6 мощностью 405 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом» на выбор.