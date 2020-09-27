Nissan может выпустить спортивный кроссовер

Как сообщает издание Car Advice, старший вице-президент Nissan по глобальному планированию продуктов Иван Эспиноза рассказал, что производитель рассматривает потенциальную возможность выпуска кроссовера спортивной линейки Z. Проект ещё не получил зелёный свет от руководства, но идея является вполне жизнеспособной. «У нас есть искушение сделать это, потому что сила бренда Z настолько велика, что потенциально может позволить нам делать некоторые неординарные вещи», — сказал Эспиноза.
Предвестник будущей серийной модели Nissan с индексом Z явился в облике прототипа под названием Z Proto. Он выдержан в стиле ретро с оглядкой на более ранние купе марки: к примеру, передняя оптика является современной интерпретацией фар 240Z, а задняя часть автомобиля похожа на 300ZX конца прошлого века. Серийная модель, скорее всего, получит известный битурбомотор V6 мощностью 405 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом» на выбор.