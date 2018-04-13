Выигранный в лотерею Nissan закопали в землю на 50 лет

В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа, закопали в землю Nissan Micra, который один из жителей выиграл в лотерею. По условиям розыгрыша, машину отдадут наследникам победителя только через 50 лет. Об этом пишет Oddity Central.

Лотерею устроили организаторы ежегодного фестиваля El IV Reencuentro Ojinaguense. После подведения итогов автомобиль заполнили фотографиями, посланиями потомкам и другими разнообразными вещами. Затем при помощи крана «Микру» опустили в бетонный короб и замуровали.

Идея не вызвала энтузиазма у местных жителей, из которых лишь малая часть может позволить купить новый автомобиль. Они посчитали, что приз могли бы пожертвовать на благотворительность. В ответ на жалобы власти города ответили, что это частная инициатива.

Видео со страницы El Sol de Ojinaga в сети Facebook.

В 2015 году участники фестиваля «Архстояние» намеревались превратить в арт-объект Mercedes-Benz G500. Внедорожник закопали в землю, чтобы попасть в него можно было только через люк.