Шестиместный вседорожник Nissan получил семь экранов и рыбку

Компания Nissan представила на моторшоу в Детройте концептуальный кроссовер Xmotion, который дает представление о том, каким может быть будущий компактный вседорожник марки. Прототип получил семь сенсорных дисплее в салоне и персонального помощника в виде японского декоративного карпа кои.

Прототип Xmotion – шестиместный вседорожник с тремя рядами кресел. Концепт получил 21-дюймовые колесные диски, которые сделаны «единым куском» с внедорожными покрышками (протектор интегрирован в металлическую конструкцию колес), выдвигающийся багажник на крыше и задние фонари с рисунком, напоминающим работы японских мастеров резьбы по дереву.

«Деревянная» тематика продолжается и в салоне. Из этого материала изготовлен центральный тоннель, который сделана в технике «Канава цуги» (бесклеевое соединение деревянных частей), использовавшейся при строительстве храмов.

Тоннель, который должен напоминать мост через реку в классических японских пейзажах, переходит в деревянную переднюю панель и затем в футуристическую приборную панель.

Всего в интерьер используется семь экранов, включая дисплей вместо зеркала заднего вида. Управление всеми мультимедийными функциями осуществляется при помощи жестов и голосовых команд.

Запуск автомобиля происходит по отпечатку пальца. После этого на центральный экран «выпрыгивает» виртуальная рыбка кои – так в «Ниссане» изобразили нового электронного помощника. Он поможет водителю в режиме автопилота, предложив посетить «точки интереса» на маршруте, а настроит всю электронику в соответствии с привычками и пожеланиями водителя.

Информации о возможной серийной версии прототипа пока нет.