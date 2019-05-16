Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше

За основу проекта сотрудники взяли модификацию Midnight Edition образца 2019 года. На него установили комплект завышения подвески от Nisstec (+76 миллиметров), колеса American Racing AX201 с внедорожными покрышками Nitto Trail Grappler, силовые бамперы и защитные пластины Hefty Fabworks. Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Под капотом Nissan Frontier установлен 4,0-литровый двигатель V6. Его отдача — 265 лошадиных сил и 381 Нм крутящего момента. Мотор совмещен с пятидиапазонным «автоматом».
В 2017 году Nissan показала пикап Titan, подготовленный по похожей схеме. Прототип Project Basecamp получил адаптивную пневмоподвеску с увеличенным на 76 миллиметров дорожным просветом, усиленный обвес и палатку.