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19:20

Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше

Компания подготовила модель для путешествий

Американское отделение Nissan подготовило для выставки Overland Expo West специальную версию пикапа Frontier (Navarа) для путешествий. Внедорожник оснастили лифт-комплектом подвески, багажником на крыше и лебедкой.

За основу проекта сотрудники взяли модификацию Midnight Edition образца 2019 года. На него установили комплект завышения подвески от Nisstec (+76 миллиметров), колеса American Racing AX201 с внедорожными покрышками Nitto Trail Grappler, силовые бамперы и защитные пластины Hefty Fabworks. Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.

Под капотом Nissan Frontier установлен 4,0-литровый двигатель V6. Его отдача — 265 лошадиных сил и 381 Нм крутящего момента. Мотор совмещен с пятидиапазонным «автоматом».

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В 2017 году Nissan показала пикап Titan, подготовленный по похожей схеме. Прототип Project Basecamp получил адаптивную пневмоподвеску с увеличенным на 76 миллиметров дорожным просветом, усиленный обвес и палатку.

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