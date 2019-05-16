Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше

За основу проекта сотрудники взяли модификацию Midnight Edition образца 2019 года. На него установили комплект завышения подвески от Nisstec (+76 миллиметров), колеса American Racing AX201 с внедорожными покрышками Nitto Trail Grappler, силовые бамперы и защитные пластины Hefty Fabworks. Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.