Сервисная акция затрагивает модели Note и Tiida

Пульс

Nissan отправит в ремонт 127 тысяч российских машин из-за подушек безопасности

9a5ead171c86147b093aa43936983b99814d6869
25 декабря 2017

Компания Nissan отправит в ремонт на российском рынке 127 тысяч 738 автомобилей Note и Tiida, выпущенных с 30 августа 2008-го по 1 августа 2014 года. Отзывная кампания связана с дефектными подушками безопасности марки Takata.

[7 крупнейших отзывов машин в РФ в 2016 году](https://motor.ru/selector/recall-2.htm)

7 крупнейших отзывов машин в РФ в 2016 году

У отзываемых автомобилей может некорректно сработать подушка безопасности водителя: в случае ДТП внутреннее давление газогенератора чрезмерно возрастет, что приведет к разрыву его корпуса. Проверить, подпадает ли машина под действие сервисной акции, можно по VIN-номеру. Их список опубликован на сайте Росстандарта.

В декабре компания Nissan также объявила об отзыве 24,2 тысячи автомобилей – Qashqai и Note. У первой из этих моделей существует вероятность короткого замыкания электростеклоподъемника, а у второй также менялся газогенератор подушки безопасности.

Клиенты против автокомпаний: сломанный мотор, съедобная проводка и другие причины гнева автовладельцев

Весной в ремонт были отправлены 42,2 тысячи «Альмер». У них не было грунтового слоя у крепления заднего стекла, из-за чего оно могло отойти от кузова.

Я все исправлю!

Какие машины отзывали в России из-за дефектов

Фото Мотор.Ру
Теги:
NissanTiidaNote
Новости по теме
7 декабря 2017
Nissan отзовет в России 24 тысячи Qashqai и Note
27 октября 2017
Nissan уличили в нарушениях проверки качества машин
25 мая 2017
Nissan отзовет в России 42 тысячи «Альмер»
28 февраля 2017
Takata признала вину в производстве дефектных подушек безопасности
27 февраля 2017
Nissan отправит в ремонт 33 тысячи российских «Кашкаев»