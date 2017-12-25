Nissan отправит в ремонт 127 тысяч российских машин из-за подушек безопасности

Компания Nissan отправит в ремонт на российском рынке 127 тысяч 738 автомобилей Note и Tiida, выпущенных с 30 августа 2008-го по 1 августа 2014 года. Отзывная кампания связана с дефектными подушками безопасности марки Takata.

У отзываемых автомобилей может некорректно сработать подушка безопасности водителя: в случае ДТП внутреннее давление газогенератора чрезмерно возрастет, что приведет к разрыву его корпуса. Проверить, подпадает ли машина под действие сервисной акции, можно по VIN-номеру. Их список опубликован на сайте Росстандарта.

В декабре компания Nissan также объявила об отзыве 24,2 тысячи автомобилей – Qashqai и Note. У первой из этих моделей существует вероятность короткого замыкания электростеклоподъемника, а у второй также менялся газогенератор подушки безопасности.

Весной в ремонт были отправлены 42,2 тысячи «Альмер». У них не было грунтового слоя у крепления заднего стекла, из-за чего оно могло отойти от кузова.