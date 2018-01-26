Фирма использовала наработки в области автономного управления

Пульс

Nissan оснастил японский отель тапочками-беспилотниками

Cb94bc46f80e520219c172a00474247bd607d4f7
26 января 2018

Компания Nissan использовала наработки в области автономного управления для оборудования японской гостиницы беспилотными тапочками, подушками и столиками. Для этого фирма адаптировала технологию, используемую в парковочном ассистенте ProPilot Park.

Впервые система автоматической парковки была представлена на электрокаре Nissan Leaf нового поколения. С помощью ультразвуковых датчиков и камер она определяет окружающие объекты и самостоятельно паркует автомобиль.

Видео с YouTube-канала Nissan.

По аналогии работают и беспилотные предметы в отеле Nissan. Если они не используются, то при нажатии на специальную кнопку тапочки или подушки могут самостоятельно возвращаться на заранее указанное место.

1/3
2/3
3/3

ProPilot — это комплесная система автопилота, с которой машина может самостоятельно разгоняться, тормозить и маневрировать в городе и на трассе. Она может удерживать автомобиль в пределах заданной полосы движения, поддерживать скорость, а также следовать за впереди идущей машиной.

В 2016 году Nissan провел испытания стульев, которые могут самостоятельно двигаться в очереди. Предполагается, что разработка сделает ожидание, например, свободного столика в ресторане не таким утомительным. «Умные» кресла способны поддерживать расстояние между друг другом и следить за продвижением в очереди.

Также компания оборудовала автопарковщиком офисные кресла. Вместо колес на них установлены специальные электронные блоки с интегрированным WiFi-модулем. Команды кресла получают от ноутбука, подключенного к камерам наблюдения.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

9 машин, которые могут ездить без водителя

Автономные автомобили Ford, BMW, Nissan и не только

Теги:
Nissan
Новости по теме
22 января 2018
Nissan поможет снизить расходы на электричество
3 января 2018
Автомобили Nissan научатся читать мысли
16 ноября 2017
Nissan назначил «миссис Дверебото» испытывать прочность дверей
27 сентября 2016
Nissan заставил беспилотные кресла стоять в очереди