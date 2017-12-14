Видео: Nissan проверяет качество краски с помощью миниатюрной автомойки

Компания Nissan продемонстрировала работу механизма, который используется для оценки качества краски. Это миниатюрная модель контактной мойки, щетка которой раскручивается до 180 оборотов в минуту.

Для тестирования используются металлические пластины. Их окрашивают также, как кузов автомобиля, а затем пропускают через несколько циклов «мойки». В ролике, размещенном на официальном YouTube-канале марки, в целях демонстрации специалисты компании использовали масштабную модель Nissan 370Z. Автомобиль провели через ряд стандартных тестов, в том числе c применением специального абразивного порошка.

Ранее Nissan показал производственного робота, в обязанности которого входит открывать и закрывать двери автомобилей. Он установлен в североамериканском техническом центре компании в штате Мичиган. Робот открывает и закрывает двери раз в шесть секунд и за три дня имитирует 10-летний цикл эксплуатации машины.