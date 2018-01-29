Nissan подтвердил выпуск преемника спорткупе 370Z

Компания Nissan подтвердила, что слухи о смерте Z-линейки преувеличены и марка уже работает над преемником спорткупе 370Z. Об этом со ссылкой на вице-президента по планированию Филиппа Кляйна сообщает Automotive News.

«Рынок таких машин очень сложный, – заявил Кляйн. – И хотя продажи спорткаров сокращаются, мы уверены, что для Z-машин найдется место». Он отмечает, что с ростом популярности кроссоверов меняется и мышление покупателей: они перестают рассматривать автомобили с точки зрения скорости, управляемости и динамики.

В таких условиях производитель сталкивается с новой проблемой — сохранить оригинальную концепцию Z-машины как доступного и легкого спорткара, при этом учитывая новые требования регуляторов в области безопасности.

Ранее сообщалось, то Nissan не планирует разработку прямого преемника спорткара 370Z из-за его высокой стоимости и низкой популярности. Компания намеревалась перепозиционировать модель, чтобы она могла конкурировать с Subaru BRZ и Toyota GT86, а также отказаться от компоновки 2+2 в пользу двухместного купе.

Купе Nissan 370Z текущего поколения продается с 2009 года. Модель оснащается 3,7-литровым двигателем V6 мощностью 337 лошадиных сил. Агрегат может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «автоматом» с ручным режимом работы. Разгон до «сотни» у спорткупе занимает 5,4 секунды.