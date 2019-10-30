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19:30

Посмотрите на самый сложный дрифт в мире

Nitto опубликовала видео со сложной цепной реакцией ради нескольких «пончиков»

В Сети опубликовали видео с очень сложной цепной реакцией, итогом которой стал эффектный дрифт на Toyota 86. Купе оснащено двигателем Ferarri, а за его рулем сидит пилот серии Formula Drift Райан Тюрк.

Весь процесс скорее можно назвать машиной Голдберга, нежели обычной цепной реакцией. Это определение применяют к устройству, которое выполняет очень простое действие максимально сложным образом, как правило с использованием последовательных взаимодействий по «принципу домино».

Именно к такому решению прибегли авторы ролика, посвященного шинам Nitto — в наступающем сезоне пилот Райан Тюрк и его команда будут использовать покрышки именно этой марки. В честь этого сняли видео, в котором задействованы и пиротехника, и дрон, и топор, и, конечно же, шины Nitto.

После нескольких довольно сложных действий покрышка опускает домкрат, который держит автомобиль, и мы можем насладиться «пончиками» в исполнении Тюрка, да еще и на его необычном дрифт-каре на базе Toyota 86 с двигателем Ferrari.