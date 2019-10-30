Посмотрите на самый сложный дрифт в мире

Весь процесс скорее можно назвать машиной Голдберга, нежели обычной цепной реакцией. Это определение применяют к устройству, которое выполняет очень простое действие максимально сложным образом, как правило с использованием последовательных взаимодействий по «принципу домино».

Именно к такому решению прибегли авторы ролика, посвященного шинам Nitto — в наступающем сезоне пилот Райан Тюрк и его команда будут использовать покрышки именно этой марки. В честь этого сняли видео, в котором задействованы и пиротехника, и дрон, и топор, и, конечно же, шины Nitto.