Классической «Ниве» вернули боковую подушку безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС

Продажи дооснащенных внедорожников стартуют в сентябре этого года

Lada Niva Legend вновь оснащают боковым эйрбегом и «тревожной кнопкой». Тольяттинский производитель вернул «Ниве» важные опции — боковую подушку водителя (ПБВ) и систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на дилеров Lada. Сам АвтоВАЗ пока эту информацию не подтверждает. Ожидается, что такие внедорожники начнут поступать в автосалоны отечественной марки в сентябре 2025 года.