Итальянцы продали американцу 30-летнюю Ниву-кабриолет, построенную в Греции

В данном случае речь идет о кабриолете греческой фирмы Automeccanica, произведенном в 1990 году. Это подтверждает подкапотная табличка на греческом языке и дополнительный шильдик с порядковым номером машины. Правда, большую часть своей жизни автомобиль провел в Италии, в Тоскане. При переделке внедорожник был перекрашен в золотистый металлик Giallo Exploit из фиатовской палитры. В 2018 году машину перекрашивали, чтобы устранить отслоение лака.