Итальянцы продали американцу 30-летнюю Ниву-кабриолет, построенную в Греции

По заказу вазовских импортеров кабриолеты на базе трехдверной Нивы строили многие ателье. Их продукция заметно различалась по исполнению — конструкцией усилителей кузова, формой средних стоек, исполнением боковин, наличием и формой багажного люка, а также конструкцией складного тента. Особенно различались варианты обвеса, косметического оформления кузова и комплектации салона.
Переделками занимались французская фирма Lebranchu, немецкие GWS и Thiele Spezialfahrzeugbau, английская Top Hat Conversions, греческая Automeccanica и даже австралийская HDT Special Vehicles.
В данном случае речь идет о кабриолете греческой фирмы Automeccanica, произведенном в 1990 году. Это подтверждает подкапотная табличка на греческом языке и дополнительный шильдик с порядковым номером машины. Правда, большую часть своей жизни автомобиль провел в Италии, в Тоскане. При переделке внедорожник был перекрашен в золотистый металлик Giallo Exploit из фиатовской палитры. В 2018 году машину перекрашивали, чтобы устранить отслоение лака.
В остальном эта машина повторяет обычную «Ниву» ВАЗ-2121. У нее стандартный мотор 1.6 мощностью 77 лошадиных сил, 4-ступенчатая коробка передач, постоянный полный привод с «понижайкой», обычные стальные диски и стандартный салон с отделкой черным дермантином.
Редкая машина была продана всего за 5200 долларов (около 350 тысяч рублей) и ушла к покупателю в США.