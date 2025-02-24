Китайцев восхитила старая Lada Niva на ледяной гоночной трассе

В процессе комментариев журналист удивился, что 36-летний автомобиль не просто едет самостоятельно, но и участвует в соревнованиях. Мужчина сообщил, что жители Китая не могут представить, чтобы машина в принципе эксплуатировалась столько лет, а россияне используют старую «Ниву» для гонок по льду.