Китайцев восхитила старая Lada Niva на ледяной гоночной трассе

Опубликовано 24 февраля 2025, 19:271 мин.
Китайцев восхитила старая Lada Niva на ледяной гоночной трассеСоревнования прошли на реке Амур
Старая Lada Niva на ледяной гоночной трассе шокировала китайского комментатора. По данным издания Vostok.Today, накануне в Благовещенске прошли международные гоночные соревнования на льду замерзшей реки Амур. Одним из участников ралли стал отечественный внедорожник 1989 года выпуска. Появление 36-летнего автомобиля на трассе эмоционально прокомментировал диктор китайского телевидения.
© Avtograd news / VK
Гоночные соревнования на льду реки Амур прошли в Благовещенске в День защитника Отечества. Для телевидения китайского города Хэйхэ ралли прокомментировал диктор из Поднебесной, который был шокирован появлением на трассе внедорожника 1989 года выпуска.
В процессе комментариев журналист удивился, что 36-летний автомобиль не просто едет самостоятельно, но и участвует в соревнованиях. Мужчина сообщил, что жители Китая не могут представить, чтобы машина в принципе эксплуатировалась столько лет, а россияне используют старую «Ниву» для гонок по льду.
В 2023 году Lada Niva Legend привела в восторг испанского журналиста. Обозреватель автомобильного портала заявил, что европейцы сожалеют о прекращении поставок внедорожника.