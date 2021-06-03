«Нива» примет участие в «Дакаре» впервые за 35 лет

«Нива» примет участие в «Дакаре» впервые за 35 летВ следующем году на классическом внедорожнике выступит команда под названием Racing Lada из Швейцарии
Участвовать в ралли на российском автомобили будут поклонники «Нивы» из Швейцарии Марио Якобер (Mario Jacober) и Сладан Мильич (Sladjan Miljic) в составе команды под говорящим названием Racing Lada. Превращать внедорожник в машину для «Дакара» они начали еще зимой, а на днях официально зарегистрировались на гонку.
За основу швейцарцы взяли трехдверную модификацию ВАЗ-2121, выпущенную в 1984 году. Отыскать автомобиль для ралли им удалось в Новосибирске, где его и начали готовить к предстоящей гонке. Пробег машины на момент покупки составлял 82 тысячи километров.
Фото: teamracinglada / Instagram
В ходе подготовки кузов «Нивы» полностью разобрали, тщательно очистили и усилили шасси в соответствии со спецификациями первых отечественных внедорожников, принимавших участие в ралли «Париж-Дакар». Оригинальный четырехцилиндровый мотор тоже полностью отремонтировали. Ливрею для «Нивы»-болида выбрали по итогам конкурса, победитель которого примерил на внедорожник цветовую схему Rothmans, отсылающую к гоночному Porsche 956 из 80-х.
На сегодняшний день сборка почти завершена. Следующим этапом станут испытания и настройка автомобиля, а затем «Нива» отправится из Новосибирска в Швейцарию, где поучаствует в нескольких мероприятиях. Само ралли пройдет со 2 по 14 января 2022 года в Саудовской Аравии.
«Нива» участвовала в ралли «Дакар» с самого его зарождения в 1979 году. Тогда за рулем внедорожника выступал Жак Пош, занявший третье место. В 1987 году Жаки Икс в составе команды POCH Niva совершил последний на сегодняшний день заезд на «Ниве».
Ранее стало известно, что отечественный внедорожник покажут в новом выпуске шоу Top Gear, который снимают в британском Плимуте. Судя по рулю, расположенному справа, выпущена «Нива» была для рынка Великобритании. Компанию на съемках ей составили MGB Sebring и Volkswagen Beetle.