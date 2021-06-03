«Нива» примет участие в «Дакаре» впервые за 35 лет

Участвовать в ралли на российском автомобили будут поклонники «Нивы» из Швейцарии Марио Якобер (Mario Jacober) и Сладан Мильич (Sladjan Miljic) в составе команды под говорящим названием Racing Lada. Превращать внедорожник в машину для «Дакара» они начали еще зимой, а на днях официально зарегистрировались на гонку.

За основу швейцарцы взяли трехдверную модификацию ВАЗ-2121, выпущенную в 1984 году. Отыскать автомобиль для ралли им удалось в Новосибирске, где его и начали готовить к предстоящей гонке. Пробег машины на момент покупки составлял 82 тысячи километров.