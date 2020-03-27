Самую грязную «Ниву» отмыли до блеска, чтобы продать за один рубль

16:18
Авторы YouTube-канала «ПриветТачка» нашли старую бронированную «Ниву», провели полный детейлинг, отмыв ее до блеска, и теперь собираются продать внедорожник всего за один рубль. Судя по следам от пули на лобовом стекле, автомобиль успел побывать в перестрелке.
Найденная блогерами самая грязная «Нива» — это инкассаторский внедорожник Бронто 212182-30 «Форс». Автомобиль оборудован бронированным кузовом и стеклами, способными защитить водителя и пассажиров от обстрела пулями калибра 5,45 и 7,62, а также автоматической системой пожаротушения. Кроме того, у него есть защищенный топливный бак, дополнительная аккумуляторная батарея и кондиционер.
Бронированную «Ниву» приводит в движение 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 76 лошадиных сил. Коробка — пятиступенчатая «механика». Разгон до первой «сотни» у машины занимает 20 секунд, а максимальная скорость не превышает 140 километров в час.