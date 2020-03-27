Самую грязную «Ниву» отмыли до блеска, чтобы продать за один рубль

Найденная блогерами самая грязная «Нива» — это инкассаторский внедорожник Бронто 212182-30 «Форс». Автомобиль оборудован бронированным кузовом и стеклами, способными защитить водителя и пассажиров от обстрела пулями калибра 5,45 и 7,62, а также автоматической системой пожаротушения. Кроме того, у него есть защищенный топливный бак, дополнительная аккумуляторная батарея и кондиционер.