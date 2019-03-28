Опубликованы фотографии Chevrolet Niva с «планшетом» в салоне

Сайт Drom.ru пишет, что официально такая комплектация производителем не анонсирована. О ней есть упоминание и известна её цена — 810 тысяч рублей, — но описание отсутствует. На фотографиях видно, что дисплей интегрирован в старую приборную панель и больше похож на работу тюнинг-ателье, чем заводское изделие.