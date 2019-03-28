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11:47

Опубликованы фотографии Chevrolet Niva с «планшетом» в салоне

Такое обновление могут получить внедорожники 2019 модельного года

В Сети появились фотографии обновленной Chevrolet Niva с торчащим из передней панели «планшетом» мультимедийной системы. Утверждается, что комплекс — часть новой комплектации GLС Multimedia. Он может проигрывать музыку с SD-карт и USB-флешек, а также оснащен навигационной системой Navitel.

Сайт Drom.ru пишет, что официально такая комплектация производителем не анонсирована. О ней есть упоминание и известна её цена — 810 тысяч рублей, — но описание отсутствует. На фотографиях видно, что дисплей интегрирован в старую приборную панель и больше похож на работу тюнинг-ателье, чем заводское изделие.

Известно, что для Chevrolet Niva запланирован рестайлинг, который будет включать новые бамперы, передние крылья, капот, светотехнику и приборную панель. Это будет совершенно новый элемент из литого пластика, с дизайном, отличным от того, что можно видеть на снимках.

Chevrolet Niva предлагается по цене от 680 тысяч рублей. Внедорожник оснащается 1,7-литровым двигателем мощностью 79,6 лошадиной силы и 124,7 Нм крутящего момента. Он совмещен с пятиступенчатой «механикой». Привод — постоянный полный с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.

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