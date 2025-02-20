У классической Lada Niva появилась оффроуд-версия Tayga

У классической Lada Niva появилась оффроуд-версия TaygaВыпуском «Тайги» займется нижегородская компания «Промтех»
Lada Niva Tayga предназначена для эксплуатации на серьезном бездорожье, поэтому конструкцию дополнительно усилили. Модернизация ходовой части затронула лонжероны, были усилены амортизаторы спереди и сзади, реактивные тяги и задний мост. Заменены карданы, установлены редукторы с блокировкой дифференциала и другим передаточным отношением, а вместо стандартных шин — внедорожные размерностью 205/75 R15. Заявлен и лифт передней и задней подвески.
Дизайн экстерьера слегка доработали: установили расширенные колесные арки для грязевых шин и радиаторную решетку с иным рисунком, а на крыше появились рейлинги. Кроме того, иначе выглядят бамперы, в переднем есть противотуманки и закладные под установку лебедки. Опционально на заказ можно изготовить силовой бампер. Наконец, появилась кнопка открывания багажника снаружи, заменены обивка сидений и рычаг переключения передач.
Упомянутая Niva Bronto — заводская оффроуд-версия классической Niva Legend — обойдется дешевле. Этот внедорожник обновили весной прошлого года: ему вернули системы ABS и EBD, а также двигатель экологического класса Евро-5 вместо Евро-2. От стандартной Нивы исполнение Bronto отличается бамперами, рейлингами, расширителями колесных арок. Также у внедорожника самоблокирующиеся дифференциалы в мостах, усиленная задняя ось и увеличенный до 240 миллиметров дорожный просвет. В «топе» у Bronto есть противотуманки, накладки на колесные арки, иная решетка радиатора.
А вот двигатель и у Niva Bronto, и у новой Niva Tayga стандартный — 1,7-литровый мощностью 83 лошадиные силы, сочетающийся с пятиступенчатой «механикой».