У классической Lada Niva появилась оффроуд-версия Tayga

Упомянутая Niva Bronto — заводская оффроуд-версия классической Niva Legend — обойдется дешевле. Этот внедорожник обновили весной прошлого года: ему вернули системы ABS и EBD, а также двигатель экологического класса Евро-5 вместо Евро-2. От стандартной Нивы исполнение Bronto отличается бамперами, рейлингами, расширителями колесных арок. Также у внедорожника самоблокирующиеся дифференциалы в мостах, усиленная задняя ось и увеличенный до 240 миллиметров дорожный просвет. В «топе» у Bronto есть противотуманки, накладки на колесные арки, иная решетка радиатора.